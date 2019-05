Lançamento do livro Mulheres que Mudaram a História de PE será dia 25 de maio

O lançamento da 15ª edição do Livro Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco acontece no próximo dia 25 de maio. A solenidade reconhece as mulheres que colaboram para o desenvolvimento econômico, político, cultural e social do Estado. O evento está previsto para às 17h, no Auditório Tabocas, Centro de Convenções, Av. Professor Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho- Olinda.

Entre os convidados para animar a festa estão Dalva Torres e seu conjunto e o Bloco Lírico- Um Bloco em Poesia.

O projeto literário reúne as biografias e contribuições de mais de 55 mulheres de todas as regiões de Pernambuco que, em suas áreas de atuação, sobressaíram-se pela contribuição e incentivo ao crescimento do Estado. Os perfis variam desde médicas, escritoras, professoras, servidoras públicas a artistas. Destaque para a capa produzida pela artista plástica carpinense Ana Guerra que, pela segunda vez, assina a obra que ilustra a publicação. Na ocasião, diversas personalidades também serão agraciadas com o Diploma de Honra ao Mérito Olegária Mariano.

A organização da obra é da diretora da Casa da Imprensa e produtora cultural, Silene Floro, e do diretor do Jornal Voz do Planalto, jornalista Ramos Silva. A ideia inicial para o livro foi do jornalista Carlos Cavalcante, falecido em julho de 2011.

Dia Estadual- O Calendário Oficial de Eventos do Estado de Pernambuco dedica o 31 de março para o Dia Estadual das Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco, conforme o Projeto de Lei N° 843/2016, de autoria do deputado Antônio Moraes, sancionado pelo Governador Paulo Câmara (PSB). A proposta é baseado no projeto literário Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco.

Conheça as homenageadas na 15ª Edição do Livro Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco: