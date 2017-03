Latrocínios em Paudalho e em Buenos Aires

O primeiro crime foi registrado no Bar da Piscina, na divisa do Engenho Àgua Branca, município de Buenos Aires. Por volta das 16hs, desde domingo (26), três homens armados e encapuzados chegaram ao estabelecimento em um Fiat branco, sem placa, e anunciaram o assalto. Eles portavam uma pistola e uma arma de grosso calibre (provavelmente cal. 12).

Após levarem o dinheiro da renda do bar eles atiraram na cabeça do taxista, Elias Alves da Silva – 43 anos. Os assaltantes fugiram em seguida.

E na Zona Rural de Paudalho, também foi registrado um latrocínio na noite de domingo. O ajudante de pedreiro, Manoel João Tenório, 37 Anos, retornava de um bar e no caminho para casa foi abordado por dois homens em uma motocicleta nas terras do Engenho Lavagem. Os criminosos tomaram a moto da vítima de assalto e efetuaram vários disparos de fogo nas costas de Manoel João, que veio a óbito no local.