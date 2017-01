Leandro Pereira é regularizado e pode jogar pelo Sport na Copa do Nordeste

O técnico Daniel Paulista poderá usar Leandro Pereira na estreia do Sport pela Copa do Nordeste. O nome do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta terça-feira, o que o deixa apto para atuar no duelo da quarta ,contra o Sampaio Corrêa.

A tendência é que o jogador, regularizado, seja titular do Leão na partida. Foi assim que treinou nas últimas movimentações. Além de ter jogado no duelo do último domingo, contra o The Strongest, pela Taça Ariano Suassuna.

Mas o jogo diante do time boliviano não serve como parâmetro de atuação. O atacante teve pouco tempo para jogar. Ainda que tenha começado como titular, Leandro foi substituído aos 30 minutos. É que o zagueiro Ronaldo Alves havia sido substituído – e Daniel Paulista entendeu que, para ajustar o time, precisava tirar o centroavante.

Dos reforços do Sport, portanto, o único que ainda aguarda a regularização é o atacante Paulo Henrique. Tanto o lateral-direito Raul Prata quanto o atacante Marquinhos já tiveram os nomes publicados e poderão jogar na quarta.

*G1