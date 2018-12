Leitores descrevem percepção obtida com “Carpina, Terra do Leão do Norte”

A história de uma cidade compreende os aspectos sociais, geográficos, políticos, econômicos e culturais que compõem sua formação. Contribuindo para o registro histórico do patrimônio histórico de Pernambuco, foi publicado recentemente “Carpina, Terra do Leão do Norte”. Os autores Josi Marinho, Paulo Ferreira e Sivaldo Venerando fizeram um levantamento de mais de 300 anos de história, desde o primeiro registro encontrado sobre a localidade, até a consolidação do município de Carpina. Aspectos como a comunicação, educação, religiosidade, turismo, esporte, economia, política e desenvolvimento urbano são recontados em detalhes.

Os leitores que já apreciaram a obra comentam as suas impressões sobre o livro, especialmente pelo estilo narrativo, organização das informações e a importância historiográfica para Carpina.

O empresário Jorge Petribu ressalta o empenho dos autores que se dedicaram à missão de produzir o livro e ressalta que “ler esse trabalho é reviver histórias marcantes. Parabéns aos autores e ao Voz do Planalto, pelo incentivo à cultura e à memória da nossa cidade”.

A escritora Tereza Cisneiros, em virtude do lançamento da publicação, desejou “parabéns a Josi, Sivaldo e Paulo, pela obra que deixam para os carpinenses devotados e ávidos por conhecimentos sobre a Terra do Leão do Norte. Que todo esforço seja recompensado pelo brilho e pelo sucesso”. O carinho e reconhecimento pelo trabalho vem sendo recebido de pessoas de vários segmentos da sociedade carpinense. A professora Renata Pimentel adquiriu o livro e usou como fonte de pesquisa para uma atividade alusiva aos 90 anos de emancipação política de Carpina, desenvolvida com os alunos do Colégio Hemerlinda Correia. “A publicação tem uma linguagem simples, com muita fidedignidade aos fatos. Esse livro é extraordinário. É um material que todo o carpinense precisa ter em casa para conhecer a nossa história. Um povo sem cultura é um povo sem história”, ressalta Renata Pimentel, que ficou encantada com as descobertas através da pesquisa no livro.

O historiador José Joaquim da Silva Neto, membro do Centro de Estudos de História Municipal, destaca que “ler esse livro é saborear, em palavras, a história de Carpina em sua plenitude. De maneira simples, porém objetiva, a trajetória da cidade está muito bem escrita. É de uma leitura deliciosa”, ressaltou. Por sua vez, a professora Dilza Araújo parabenizou os autores “pela contribuição de riquezas e detalhes históricos e contemporâneos da nossa amada Carpina. É um livro com excelente estrutura, de fácil compreensão e leva o leitor a resgatar acontecimentos relevantes que marcaram a história da cidade”.

O jornalista Salatiel Cícero também destacou o trabalho como “um dos mais importantes memorandos que podemos achar sobre a história da nossa região. Ler a transcrição real dos fatos que marcaram mais de 300 anos de história, deixou-me bastante entusiasmado. As ilustrações fotográficas deram a tônica da importância dos homens e mulheres que foram fundamentais para a construção da identidade econômica, política e social dos carpinenses. Esse conteúdo precisa chegar a mais gente. A leitura precisa ser cultivada por todos, principalmente pela nova geração. Carpina é uma cidade que tem um diferencial na história do passado, do presente e do futuro”.

VENDAS- Em Carpina, os exemplares estão sendo comercializados na sede do Voz do Planalto, localizada à Rua Josefa Bione, nº 140, Cajá, na Marifá Livraria, Banca Express e Banca Sebo Cultural (Av. Estácio Coimbra), Delicatessen São José, Av. Agamenon Magalhães, 285 e na JT Criatividades Av. Assis Chateaubriand, 283a. Em Recife, nas Bancas Guararapes e Globo, à Av. Guararapes. Em Nazaré da Mata, na Banca de Revistas do Edu. Outras informações: (81) 3621-1591/ 9 9977-3115.