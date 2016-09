Liberados R$ 89,4 mil do FEM para a implantação do Centro Especializado de Atendimento a Mulher de Limoeiro

O Estado de Pernambuco libera através do Fundo Estadual dos Municípios, R$ 89,4 mil para o município de Limoeiro. O recurso do FEM Mulher será destinado para a Coordenadoria da Mulher da cidade. A verba será investida na estruturação e aquisição de maquinário para a implantação do Centro Especializado de Atendimento a Mulher de Limoeiro, além da aquisição de um veículo para fazer o transporte das mulheres.

O investimento vai fortalecer a rede de assistência às mulheres de Limoeiro, que são maioria da população com 28.615 Limoeirenses (51%) contra 27.493 homens (49%). A cidade também vem apresentando redução nos índices de violência contra as mulheres. O número de mortes caiu de 242 casos, em 2015, para 192, neste ano.

O FEM Mulher, fundo lançado pelo Governador Paulo Câmara, em 2015, prevê que as prefeituras disponibilizem, no mínimo, 5% do valor do Fundo Estadual dos Municípios para que os municípios apliquem na construção, reforma e aquisição de equipamentos para ampliar e melhorar o trabalho de assistência às mulheres vítimas de violência.

Pernambuco é o Estado com maior número de municípios com organismos de políticas públicas para as mulheres da federação. “Dos 184 municípios, 180 já possuem organismos municipais de políticas públicas para as mulheres, faltando apenas quatro para estarmos em todo o Estado”, explica a secretária da Mulher de Pernambuco, Silvia Cordeiro. A gestora lembra que só podem utilizar recursos do FEM Mulher, municípios que tenham criado organismos de políticas públicas para as mulheres.

É importante destacar que para a aprovação do plano de adesão do FEM Mulher, os municípios têm de aprovar primeiro o plano do Fundo Estadual Municipal. Silvia Cordeiro destaca a importância de as prefeituras destinarem os recursos para obras e equipamentos que atendem às especificidades do trabalho dos organismos de mulheres.