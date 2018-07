Liberdade é inspiração de livro de poemas em Carpina

O mundo literário carpinense celebra mais um título, a poetisa Márcia Magda faz o lançamento do seu primeiro livro “Versos Soltos, Poemas e Pensamentos”, no próximo sábado (28), no Espaço Cristal, à rua Tomáz de Melo Barros, 50, no Cajá, a partir das 19hs.

A noite de autógrafos promete se transformar em uma festa, com diversas atrações culturais. Em sua estreia na literatura, a autora “solta” seus pensamentos, emoções e sentimentos. Ela utilizou a liberdade, tema bastante atual, para compor seus poemas, e também da própria liberdade de expressão.

Márcia tem um jeito seu de versejar, refletir, pensar, se emocionar. E transmite todas as emoções que sente em seu trabalho. O leitor se identificará com ela, com seus questionamentos e sentimentos. Despretensiosa, ela nos encanta com sua poesia. O leitor não vai encontrar dificuldades de entendê-la, de se envolver emocionalmente através dos seus pensamentos e da maneira simples de versejar.

Dona de um estilo próprio, a autora reúne poemas com multiplicidade de temas, para leitores de preferências diversas em qualquer idade. Ela escreve aquilo que senti e se expressa de uma forma contagiante. Sua “performance” literária é intrigante, interrogativa, reflexiva, romântica e, às vezes sensual. Seu livro é uma demonstração do orgulho de ser mulher, e tenta estimular outras mulheres a seguirem seus passos.

“Mulher tem que ser valente e dominadora”! – parece querer dizer em seu livro, onde procura dissecar o amor. Este é tema constante, assim como a liberdade de viver, se expressar… Mesmo quando fala do desejo carnal, o faz como complemento direto do amor. Para ela, todos os sentidos têm que estar perfeitamente sintonizados.

Nela, o amor interage com o prazer. Através de seus pensamentos, percebemos o quanto a vida é fonte inesgotável de reflexão. E refletindo; ela nos convida a fazer o mesmo. Mas o que quer, é mostrar a sua luta cotidiana, seus conflitos pessoais, sua incessante busca pelo amor, seja ao próximo, à natureza, à vida, à Terra.

Márcia não quer provar nada: a força da gravidade, a voltagem do coração, a curva da luz etc. É simplesmente como se diz: “Menina-mulher dengosa, manhosa e feliz por ser mulher”. O leitor pode conferir e sentir, entre outros sentimentos, a liberdade que está na nossa mente e emoção. O exemplar pode ser adquirido antecipadamente através do (81) 99207-1983.