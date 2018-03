Líderes da Mata Norte apresentam Plano de Desenvolvimento da região

O Programa Líder, desenvolvido pelo Sebrae Nacional, tem o intuito de conectar dirigentes de determinada região para juntos desenvolverem um plano de ações por meio da exploração de potencialidades da área priorizada. No dia 02 de abril, a Unidade Mata Norte do Sebrae e participantes do Programa, apresentam o Plano de Desenvolvimento da Mata Norte Pernambucana. O lançamento será no Sesc Ler Goiana, às 13h, e contará com os prefeitos, empresários e representantes do terceiro dos 28 municípios que compreendem a unidade, além de órgãos do Governo do Estado.

As lideranças dos municípios de Aliança, Carpina, Condado, Goiana, Itambé, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho e Timbaúba se reuniram desde o início do ano passado para traçar estratégias com a metodologia específica do Sebrae. O projeto de desenvolvimento contempla os eixos da educação, saúde, turismo, dinamização econômica e produtiva da região.

De acordo com a analista do Sebrae e coordenadora do Programa Líder na Mata Norte, Josiana Ferreira, o lançamento do plano de desenvolvimento é um marco para a região. “Esta é a primeira vez que o Programa Líder é utilizado no Nordeste e as expectativas são as melhores. No lançamento, eles irão apresentar o projeto que promete dar um novo rumo para a região”, pontua.