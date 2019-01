LIMOEIRO// Camarote da Acessibilidade garante inclusão na Festa de São Sebastião

Pela terceira vez a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Limoeiro montou o Camarote da Acessibilidade da Festa de São Sebastião. Os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar os shows de uma forma mais tranquila e ao lado dos seus acompanhantes, entre os dias 18 e 20 de janeiro.

“Esse espaço da inclusão para as pessoas com deficiência trouxe comodidade e conforto, ou seja, foi um local reservado para que elas, juntamente com seus acompanhantes, desfrutassem dessa festividade, que é uma tradição em nossa cidade. Já é o terceiro ano que realizamos essa ação e queremos expandi-la para outros eventos, como já acontece no São João. Quem participou elogiou bastante o espaço e a atenção dada a eles”, destacou a secretária da pasta Cristiane Barbosa. É importante ressaltar que o Camarote da Acessibilidade contou com todo o aparato de segurança, com o suporte da Polícia Militar e dos Bombeiros Civis. A Coordenação da Pessoa com Deficiência fica na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.