Limoeiro oferece curso de atualização em gestão escolar

A Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), vinculada ao Ministério da Educação, vai ministrar neste mês de maio na cidade de Limoeiro, um curso de atualização em Gestão Escolar, que faz parte do programa institucional “Valorização docente da educação básica”.

As aulas estão sendo realizadas na Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro (Facal) e tem continuidade no próxima final de semana, dias 18 e 19 de maio, a partir de uma parceria com a Secretaria de Educação e Esportes da cidade com a FUNDAJ.

O curso é dividido em quatro módulos: Gestão Participativa, Planejamento Participativo, Gestão de Pessoas e Avaliação da Educação. A proposta é ampliar o conhecimento dos gestores escolares, contribuir para a melhoria das escolas públicas, promover o aprofundamento da discussão teórica sobre temas importantes relacionados à gestão educacional e possibilitar a troca de experiências e conhecimentos entre diretores e coordenadores de escolas.