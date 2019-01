LIMOEIRO: Rancho Natureza mostra excelência da marcha picada

No Brasil, os criatórios do cavalo Mangalarga Marchador têm suas maiores concentrações nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, nos últimos anos, um crescimento considerável vem ocorrendo no Nordeste.

Um desses criatórios fica no Rancho Natureza, à PE-90, no distrito de Gameleira, Limoeiro. Seu proprietário, o advogado Joaquim Neto Barbosa, tem um longo histórico com a raça. Desde criança, há 38 anos, costumava montar para passeio. Depois de adulto começou a criar por conta própria e tornou-se membro da Associação do Mangalarga.

Os cavalos também são bastante procurados para atividades esportivas, competições e lazer. Nesses quesitos o Mangalarga Marchador se destaca por ser um equino bastante ativo e dócil, mas também ágil e vigoroso.

Antes utilizado como espaço de lazer, o Rancho Natureza tem quase 40 animais. “Deixou de ser apenas lazer e temos conseguido fazer uns cruzamentos com alguns animais de linhagem da raça e estamos disponibilizando isso para as pessoas em geral que gostam de animais”, explica Joaquim Neto.

O Mangalarga pode pegar diferentes tipos de andamento. A marcha batida é uma das mais conhecidas. Nela o cavalo desenvolve um andamento que requer alto nível de equitação. “Cavaleiros que já têm boa experiência conseguem. É um andamento que, em tese, força menos o cavalo. Já o de marcha picada, tem um contato mais macio com o solo e exige também um grau de equitação menor. Penso que é o andamento ideal, que eu gosto por conta do nível de equitação que não é alto. O marcha picada vai possibilitar um conforto maior ao cavaleiro e exigir menos de conhecimentos e práticas de equitação”, arremata.

Cuidadores e ambiente

Um dos pontos fundamentais para a criação desses animais é o espaço. Para que possam se desenvolver bem e com saúde, os cavalos precisam de condições adequadas. “Quem cuida de cavalo tem que gostar. Precisa que a alimentação e água sejam de qualidade”, ensina Joaquim Neto.

Forragens adequadas e água em abundância são fundamentais para o Mangalarga Marchador, no que diz respeito à nutrição. No entanto, é preciso tomar cuidado e evitar excessos ao ofertar ao animal os concentrados e realizar a suplementação. Isso deve ser feito com a orientação de profissionais especializados, como zootecnista, médico veterinário e engenheiro agrônomo, para que as necessidades de cada categoria sejam atendidas.

A doma e equitação também merecem atenção especial. Agressões ou violência devem ser totalmente descartadas no processo de doma. O animal deve estar confiante, à vontade e se sentir confortável para ser treinado. Apenas a partir dos três anos a equitação é indicada, com o uso de bridões leves e buçal.

Histórico – O cavalo surgiu na América pelo estreito de Bering. Foi para a Europa, onde se desenvolveu. “Lá fomentou-se a cultura do cavalo porque viabiliza a locomoção rápida. E até hoje usa-se a expressão cavalo-força em motores por conta da origem desse estado de velocidade que o cavalo possibilitou”, enfatiza Joaquim Neto. “Na América tivemos impérios menores do que os que desenvolveram na Europa, justamente por não dispormos dessa velocidade que o cavalo proporcionou na Europa”. Os europeus, quando vieram para cá, trouxeram cavalos e conseguiram rapidamente colonizar a América.

*Matéria publicada na edição de Janeiro do Jornal Voz do Planalto