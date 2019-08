Limoeiro realiza Exposição de Animais e Festa do Agronegócio

A 41ª Exposição Regional de Animais e a 11ª Festa do Agronegócio de Limoeiro acontece no período de 28 de agosto a 1 de setembro. O Parque Dr. Emídio Cavalcante também receberá atrações que vão movimentar os negócios da cidade de Limoeiro e toda a região.

O evento, realizado pela Sociedade dos Criadores de Animais de Limoeiro, é um dos mais tradicionais do Agreste pernambucano.

Está programado ranking de cavalo Mangalarga Machador, ovinos Santa Inês, caprinos Toggenburg, e gado Nelore, Guzerá, Gir, Sindi, Girolando, Holandês, Jersey, Brangus e Braford. Haverá ainda concurso de gado leiteiro com premiação de R$ 30 mil, campeonato de tambor e baliza, copa de cães adestrados, prova de marcha com cavalos Mangalarga Marchador e Campolina, feira de artesanato, passeio de pôneis e charretes. Além disso, ocorrerão palestras técnicas e feira de artesanato, além de exposição de máquinas, tratores e veículos.

As feiras de produtos agrícolas se apresentam como oportunidade de fechar bons negócios. Várias empresas dos mais variados segmentos comercializam seus produtos, garantindo um sucesso ainda maior de público, sem contar com a programação de shows que reúne milhares de visitantes durante os dias de festa. Os shows contarão com artistas locais e também nomes regionais, incluindo o Trio Asas da América.

A 41ª Exposição Regional de Animais e a 11ª Festa do Agronegócio de Limoeiro contam com o apoio Governo do Estado, Prefeitura de Limoeiro, Sociedade dos Criadores de Surubim, Expo Carpina, Emepa-PB e Associação dos Criadores do Mangalarga Marchador.