Limoeiro terá distrito industrial com 350 novos empregos

O município de Limoeiro, no Agreste pernambucano, vai ganhar um distrito industrial com investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões. O terreno de 30 hectares já tem cinco fábricas confirmadas: Albertino Empreendimentos, Bandeira Têxtil Malhas, Recitex, KDK Portas e Janelas e KDK Tintas e Terra e Água. Todas elas já estão instaladas na localidade, mas pretendem ampliar as suas instalações.

A prefeitura calcula a geração de, pelo menos, 350 novos empregos, em virtude dessas ampliações. As obras devem ser iniciadas em 2018. Os terrenos foram adquiridos pelas empresas com incentivos do Governo do Estado, além dos benefícios tributários de 90% do ICMS e de condições especiais também para pagamento do IPTU.

Entre as empresas que já confirmaram suas instalações, a gaúcha Terra e Água, fabricante de sapatos femininos, vai construir uma unidade com investimentos de R$ 12,5 milhões. No ano passado, a empresa, instalada em Limoeiro em 2015, atingiu a marca de um milhões de pares produzidos. Atualmente, a operação já exporta para países da África e Europa, via Porto de Suape.

“Levamos em conta que essas ampliações vão gerar novos postos de emprego, tanto da Terra e Água quanto das outras empresas, trazendo desenvolvimento para a região”, pontua o gerente de investimento da Agência de Desenvolvimento Econômico (AD Diper), Alberto Russo, lembrando que a decisão de incentivar a instalação desses empreendimentos faz parte de uma política de interiorização do desenvolvimento. Ele diz que vários distritos industriais foram formados no Estado, como em Goiana, Vitória de Santo Antão, e que o distrito de Limoeiro ainda tem 18 hectares desocupados, ou seja, há espaço para outras operações industriais se instalarem no local, que além dos atrativos fiscais, é perto da capital (87 km).

*FolhaPE