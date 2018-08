Limoeiro vivencia Semana Estadual da Pessoa com Deficiência

De hoje (21) até o próximo dia 28, o município de Limoeiro vivencia a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. A abertura ocorreu às 8h30, na Praça da Bandeira, centro da cidade, com a presença de autoridades locais e estaduais.

Cristiane Barbosa, secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania de Limoeiro destacou que a ação realiza importantes métodos de inclusão em todo o Estado, incluindo Limoeiro nesse aspecto. “Eles valorizam muito o trabalho em grupo e esse esforço está dando certo”.

Já Edmilson Silva, superintendente estadual da Pessoa com Deficiência disse que a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência será de grande valor para a Princesa do Capibaribe. “Esse evento é garantido por lei. Estamos analisando ações que poderão ser feitas, com destaque para apresentações culturais. Dessa forma, Limoeiro será ainda mais elogiada pela atenção que tem com as pessoas especiais”.

A ação reforça os vínculos entre o Estado e o município. Através da SEAD, Pernambuco vem atendendo os municípios de forma descentralizada, onde Limoeiro tem conquistado espaço através de articulações estratégicas de gestores e beneficiários. Limoeiro vem realizando ações desde 2017, além do Camarote da Acessibilidade, como Audiências Públicas e a Caminhada da Acessibilidade.