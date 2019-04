Linda e Sensual destacou-se em feira de eventos sociais

Transformar o sonho de um evento perfeito em realidade e buscar aprimoramento e novidade para eventos sociais foi o objetivo da 1ª Celebrar Noivas e Eventos, realizado no Monteville Recepções, em Carpina. A feira aconteceu nos dia 12,13 e 14 de abril, reunindo alguns dos mais renomados fornecedores de eventos de Carpina, região e do Recife.

Participou com destaque na feira, A Linda e Sensual, que no

segmento de moda e aluguel de roupas é pioneira e líder na região.

O stand da Linda e Sensual ofertou dicas de moda, além de mostrar as vantagens que a loja oferece no fechamento de pacotes para casamentos, festas de 15 anos, formatura e outros eventos. A Linda e Sensual dispõe desde os trajes de noivas, padrinhos a damas. O desfile de moda de encerramento com roupas e acessórios da Linda e Sensual recebeu muitos aplausos e elogios do público.

Desfilaram as modelos da Agência Oficina de modelos, com coornenação de Sandra Silva, Fernanda Brito, Letícia Farias, Cecília Botero, Mariana Moura, Luciana Terto, Bianca Lima, Janine França e a miss e o mister Carpina 2019, Adrielly Fabíola e Anderson Pessoa.

O desfile aconteceu com parceria da Sempre Bela, cabelo e maquiagem, Amélia Carneiro que confeccionou os buques das noivas e de Alexandre Iluminação.