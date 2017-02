Lira do Carpina: 10 anos de belos carnavais

Paulo Ferreira// O “Bloco Misto Lira do Carpina” completa 10 anos resgatando a beleza e o lirismo dos carnavais passados. Foi fundado em 10 de outubro de 2007 por um grupo de carnavalescos inconformados com a falta de brilho e valorização cultural no carnaval da cidade. “A criação desse bloco teve a finalidade de incentivar, difundir, valorizar e preservar a história, as artes e o patrimônio cultural de Pernambuco, especialmente de Carpina, explicou a presidente da agremiação, Vasti Barbosa dos Santos. O seu primeiro desfile, este ano, aconteceu no encontro de blocos líricos de Pernambuco, a 18º edição do Movimento Aurora dos Carnavais, no dia 12 de fevereiro, no Recife. Em Carpina, desfila na semana pré-carnavalesca, no próximo 23 de fevereiro, com saída a partir das 19h, à av. Estácio Coimbra, 810. A maior novidade é o frevo canção “Minha Carpina Querida”, composição de Ely Madureira e Humberto Vieira, que faz homenagem à cidade e ao bloco. Os integrantes do grupo são os homenageados deste ano e suas fantasias rememoram aos antigos carnavais.

Os blocos líricos traduzem romantismo, poesia, tradição e harmonia em diversão. Eles são compostos por abre alas, ala de passista e um grupo musical de pau e corda. O gênero musical é o frevo canção ou marcha de bloco. Nos cortejos participam pessoas de todas as idades, interessadas na preservação da cultura popular. Os blocos líricos não têm estandarte, usam um flabelo. Eles remontam aos antigos pastoris. Sua origem se deu porque as mulheres da sociedade recifense não brincavam carnaval e resolveram criar esse tipo de agremiação, baseado no folguedo natalino.

“Desde o início, e este ano não foi diferente, só conseguimos botar o bloco na rua pelo esforço de nossos integrantes e admiradores. Nesses nove anos de carnavais o bloco da Lira sempre desfilou emocionando o público, arrancando aplausos e admiração de foliões e turistas”, contou Vasti. O bloco carpinense já é considerado um das 29 melhores agremiações de Pernambuco, segundo ranking dos blocos líricos. É membro da Liga dos Blocos Líricos de Pernambuco (LBL).

No entanto, Vasti reclama da falta de apoio das autoridades: “A cultura de Pernambuco é rica e o poder público pouco apoia a cultura popular. Com os blocos líricos se brinca com decência e romantismo, em uma verdadeira confraternização do povo”, completou. O cortejo do Lira do Carpina é como diz o seu hino: “Foi na Floresta dos Leões que eu vi/ Surgir um bloco…/ Que o canavial se arrepiou.”