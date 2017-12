Lombadas eletrônicas em rodovias são desligadas durante feriadão de Natal em Pernambuco

A partir desta quinta-feira (21), as lombadas eletrônicas das principais rodovias do estado começam a ser desligadas para o feriadão de Natal. As intervenções acontecem a partir das 12h e seguem até as 5h da terça-feira (26). Ao total, oito pontos serão desativados nas estradas que levam para o interior do estado, e litorais Sul e Norte.