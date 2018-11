Lúcio Beltrão se desfilia do PSDB

O profissional de educação física Lúcio Beltrão, eleito recentemente Conselheiro Efetivo do Conselho Regional de Educação Física da 12ª região/Pernambuco (CREF12/PE), pediu desfiliação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

A desfiliação tem por objetivo ratificar que o CREF12 estará longe das interferências partidárias, políticas, religiosas e empresariais.

Lúcio Beltrão foi um dos membros da chapa de oposição que obteve quase 70% dos votos nas eleições no CREF12/PE e que levou o maior número de profissionais de educação física às urnas do estado. A campanha da chapa prometeu renovar o CREF12, com novas práticas, novas ideias e novas pessoas. A expectativa é muito grande sobre os novos conselheiros que tomarão em sessão pública ainda este ano.

Indagado sobre a possibilidade de assumir a presidência do CREF12 em função do seu protagonismo na campanha Lúcio respondeu “Estamos conversando com os conselheiros, pois o processo de eleição é democrático. Acredito que chegaremos a um consenso. Não estamos preocupados com cargos e funções agora, o mais importante é construirmos um alinhamento democrático com os atuais conselheiros pois todos deverão trabalhar juntos pelos próximos três anos, cumprindo uma agenda de mudanças no Cref 12 conforme a vontade dos profissionais de educação física que nos elegeram”, explica Lúcio.