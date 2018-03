Luiza Vasconcelos lança livro de poesias em Carpina

A escritora carpinense Luiza Vasconcelos lança, no próximo dia 09 de março, o livro “Aquarela D’alma”, uma coletânea de versos e prosas. O evento será no auditório da Prefeitura do Carpina, às 19h.

São mais de 70 textos que retratam a vivência da autora com a pureza e a simplicidade do campo. O ambiente ruralista de sua infância é revivido com amor em todas as suas obras. Com um estilo lírico, simples e detalhista, a poetisa faz em seus versos verdadeiras confissões de amor à terra onde nasceu.

Luiza Vasconcelos é autora dos livros “Memórias de Neco Barbosa” e “Carpina, uma caminhada histórica”.