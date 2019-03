Macaparana sedia ciclo de capacitações em Defesa Civil

A cidade de Macaparana recebe, a partir desta terça- feira (18) até a quarta- feira (20), um ciclo de capacitações em Defesa Civil. O treinamento será a segunda atividade da Escola de Defesa Civil do Estado de Pernambuco este ano e faz parte da Operação Inverno 2019. A instrução será realizada no Salão de Festas Pirulito, na Avenida José Leitão de Melo, nos horários das 9h às 17h.

O objetivo é preparar a região para as ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação diante de possíveis desastres naturais envolvendo o período do inverno.

Idealizada após as fortes chuvas que acometeram o estado em 2017, a Escola de Defesa Civil do Estado é pioneira no Nordeste. Dentre as capacitações que farão parte das atividades da escola, estão previstas: oficinas sobre Leis que regulamentam as obrigações dos entes envolvidos no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, elaboração de plano de contingência, gestão de abrigos, colocação de lonas plásticas, prestação de contas, entre outras.

A primeira série de oficinas que serviu como modelo para as demais aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro em Palmares, com cerca de 70 participantes. Na capacitação em Macaparana espera-se atingir um número semelhante de participantes. A previsão é que até o final do ano de 2019 a escola capacite em torno de 1,3 mil pessoas por todo estado. Com tais capacitações espera-se diminuir e evitar ocorrências e perdas, sobretudo humanas em períodos de grandes chuvas.