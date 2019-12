Machados celebra 56 anos com entrega de prêmios

O município de Machados, localizado na região do Agreste Setentrional de Pernambuco, cerca de 110 km de Recife, festeja 56 anos de Emancipação Política. Às comemorações na “capital da Banana” vão contar com alvorada, girândola, e apresentações culturais, entre elas, Bacamarteiros. A culinária local e artesanato serão expostos no Centro Multicultural, localizado no centro da cidade.

A programação tem início às 06h com alvorada festiva, girândola e hasteamento da Bandeira. À noite, às 19h, acontece, na Igreja Matriz da cidade, uma Missa Solene em Ação de Graças, presidida pelo pároco do município, Pe. Luís Jorge. Em seguida, dando continuidade a grade dos festejos, o prefeito Argemiro Pimentel e o vice-prefeito, Juarez Rodrigues, o popular Juarez da Banana, juntamente com toda sua equipe, farão homenagem ao ex-prefeito de Bom Jardim – ainda na época que Machados era distrito deste município- Noé Souto Maior. Foi na gestão dele que Machados conseguiu sua independência.

Pensando no bem da população, durante as festividades dos 56 anos de emancipação política de Machados, a Secretaria de Saúde do município preparou uma programação especial com atendimento de saúde à população e com ambulâncias a disposição de todos, no evento.

A prefeitura, através das secretarias de Assistência Social, Cultura, Esporte eTurismo, e a de Educação, promove shows culturais e apresentações teatrais valorizando a cultura local e regional, simbolizando o clima Natalino. Para encerrar a programação, a partir das 20h, o gestor junto com os secretários municipais irão realizar a entrega de prêmios do IPTU PREMIADO, terá cantata natalina e a chegada de papai Noel na Praça Central do município.

História

A cidade de Machados está localizada nas terras do antigo Engenho Bom Destino, que pertencia ao município de Bom Jardim. Pela proximidade ao Engenho Machado (propriedade de uma família de mesmo nome), o lugar passou a ser chamado de Machados. Em 10 de outubro de 1917 realizou-se a primeira feira livre que, resistindo às pressões de alguns políticos da região, foi se firmando e atraindo a atenção dos comerciantes das comunidades vizinhas que aqui instalavam suas barracas e comercializavam seus produtos. Na administração do prefeito Argemiro Pimentel, os comerciantes e comerciários têm apoio e incentivo por parte do poder público municipal.

No dia 26 de novembro de 1962, a ALEPE (Assembléia Legislativa de Pernambuco), votou a emenda do projeto nº 2146 criando o município de Machados. Esse foi um dos passos mais importantes para nossa libertação. Porém, o sonho de liberdade só pôde se tornar realidade no dia 20 de dezembro de 1963, quando foi assinada pelo então governador Dr. Miguel Arraes de Alencar, a lei estadual nº 4994, desmembrando definitivamente de Bom Jardim. Na época, o prefeito era Noé Souto Maior, ele está com 93 anos e conta como foi o processo. Hoje, o Município de Machados, tem como prefeito, Argemiro Cavalcanti Pimentel, e o vice, Juarez Rodrigues (Juarez da Banana), ambos filiados ao PSB, que estão no segundo mandato consecutivo.

Outros destaques são a cultura e a religiosidade da região. Uma das maiores festas de Machados é a de São Sebastião, padroeiro do município, que sempre é comemorada no último domingo de janeiro, no próximo ano vivenciará 102 de Fé de Tradição.

Machados é rico no cultivo de frutas e é conhecido como a capital da banana, no município, doces e licores são feitos de banana. Seu Artesanato é diversificado, com trabalhos feitos através da palha da bananeira, além dos bordados e das pinturas. A educação municipal tem se destacado nos últimos sete anos, na classificação do IDEPE (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco), Machados está em 3° lugar no ranking de crescimento.

Foto: Divulgação