Machados comemora festa do padroeiro

A programação religiosa da 101ª Festa de São Sebastião, padroeiro de Machados, localizada no Agreste Setentrional de Pernambuco, distante 110 km do Recife, tem iniciou na última sexta-feira (18) e segue até o próximo dia 28. Já a parte cultural será festejada nos últimos quatro dias com grandes atrações em um palco instalado no Pátio de Eventos, no Centro.

Administrado pelo prefeito Argemiro Pimentel, que tem como vice, Juarez Rodrigues (Juarez da Banana), o município vivencia as atividades culturais sob a coordenação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, enquanto a programação religiosa é coordenada pela Paróquia de São Sebastião, tendo como pároco, padre Elias José.

Para o gestor municipal, o clima de interior somado as atrações é um verdadeiro convite para a festa centenária. “Machados é um lugar querido e aconchegante, tem um povo acolhedor, que recepciona bem quem o visita. Com muito esforço e dedicação, preparamos uma grande programação. Teremos shows com artistas da terra, atrações regionais e nacionais. Com grande prazer contamos com a participação do povo de Machados e visitantes”, declarou Argemiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL COMPLETA NOS 101 ANOS DA FESTA DE MACHADOS

Sexta-feira, dia 25/01: A partir das 22h – Shows com Artista Local e Galeguinho de Gravatá (Praça de Eventos).

Sábado, dia 26/01: A partir das 22h – Shows com Forró dos Plays e Canários do Reino (Praça de Eventos).

Domingo, dia 27/01: A partir das 22h – Shows com Gatinha Manhosa e Forrozão das Antigas (Praça de Eventos).

Segunda, dia 28/01: A partir das 22h – Shows com Artista Local e Garota Sertaneja (Praça de Eventos).

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA: TEMA: “EUCARISTIA E MISSÃO”

Sexta, dia 18/01:

Abertura: 18h – Procissão da Bandeira de São Sebastião saindo da Igreja Mãe (Capela de Nossa de Fátima) para a Igreja Matriz.

19h–Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística presidida pelo padre Antônio Souza (filho da Paróquia de Machados).

Sábado, dia 19/01:

19h – Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística Presidida pelo Padre Elias José. (Pároco de Machados).

Domingo, dia 20/01/19:

19: 00h–Novena de São Sebastião.

19: 30h–Celebração Eucarística presidida pelo padre Elias José. (Pároco de Machados).

Segunda, dia 21/01:

19h – Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística presidida pelo padre Cleydson da Silva Ferreira.

Terça, dia 22/01:

19h – Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística presidida pelo padre Magno Anacleto da Silva.

Quarta, dia 23/01:

19h – Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística presidida pelo padre José Ramos da Silva (Irmão Pedro).

Quinta, dia 24/01:

19h – Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística presidida pelo padre Ednilzio José da Silva (Padre Ivo).

Sexta, dia 25/01:

19h – Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística presidida pelo padre Luíz Jorge de Carvalho.

Sábado, dia 26/01:

19h – Novena de São Sebastião.

19h30 – Celebração Eucarística presidida pelo padre Antônio Inácio (Vigário Geral Diocesano).

Domingo, dia 27/01:

06h – Alvorada com repique dos sinos.

10h – Missa Solene presidida pelo padre Artur Alexandre da Silva.

17h – Acolhida e procissão com a imagem do padroeiro, saindo da Igreja Matriz e percorrendo algumas ruas da cidade, encerrando com a celebração da Santa Missa em frente à Matriz, celebrada por Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena (Bispo de Nazaré).

Segunda, dia 28/01:19h – Missa da “Subida da Imagem de São Sebastiao”, presidida por Dom Limacedo Antônio da Silva (Ex-pároco de Machados e Bispo Auxiliar de Olinda e Recife).

HISTÓRIA- O município de Machados é conhecido como “A terra da banana”. Tem uma riqueza no cultivo de frutas e o seu artesanato é diversificado, com trabalhos feitos através da palha da bananeira, além dos bordados e das pinturas.

A devoção a São Sebastião teve início no ano 1918, antes mesmo de Machados ser município, quando pertencia a Bom Jardim. Segundo a tradição, houve no lugar um surto de varíola que solou o município no ano anterior. Devotos fizeram promessas ao santo e por intercessão dele alcançaram as graças de Deus, sendo curados. A partir daí, o mártir passou a ser o padroeiro de Machados.