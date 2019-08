Machados ocupa 3º lugar em Pernambuco na categoria de ensino dos anos finais

O município de Machados, localizado no agreste setentrional de Pernambuco, sob a Gerência Regional do Vale do Capibaribe, comemora uma grande conquista para a rede municipal de ensino, ocupando o terceiro lugar no ranking entre os municípios do Estado, na categoria de ensino dos anos finais.

A premiação aconteceu nesta quarta-feira (7), no Palácio do Campo das Princesas, com a presença do governador Paulo Câmara (PSB), secretário estadual de educação, Frederico Amâncio, deputados estaduais, prefeitos, Edjane Ribeiro, gestora da Gerência Regional de Educação Vale do Capibaribe e demais gestores regionais e secretários municipais de educação.

Para o prefeito de Machados, Argemiro Pimentel (PSB), “a aprendizagem dos alunos é resultado de profissionais dedicados e de ações planejadas que a nossa administração desenvolve na educação e no município de Machados. Esta conquista é uma forma de mostrar que estamos no caminho certo e que devemos sempre trabalhar e lutar por uma educação de qualidade para todos. A partir de agora precisamos seguir em frente e buscar alcançar cada vez mais um bom aprendizado para os alunos”, afirmou.

A secretária de Educação de Machados, Maria Rodrigues, ressalta a importância do trabalho realizado em sala de aula. “Gratidão é a palavra que nos define hoje. Dedico este prêmio a todos professores e estudantes dos anos finais da rede de ensino. Parabenizo os diretores, coordenadores e todos os profissionais da educação. A participação da família e o trabalho do prefeito Argemiro Pimentel e do vice-prefeito, Juarez Rodrigues, nos investimentos e compromisso com a educação municipal”, finalizou a secretária.

Foto: Divulgação