Maciel Salú apresenta show inédito em Tracunhaém

O cantor, compositor e rabequeiro Maciel Salú leva o seu mais recente espetáculo para Tracunhaém, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no próximo sábado (21), a partir das 21h. O show, que faz parte da sua turnê Nordeste será na Rua Padre João Ribeiro, no centro da cidade, gratuito e aberto ao público. Até o final de 2017, o artista levará a nove cidades do Brasil um espetáculo inédito, formado por músicas do seu mais recente álbum, “Baile de Rabeca”, canções dos seus três primeiros discos e novas composições que farão parte do seu próximo álbum. Junto com sua rabeca e sua banda, o músico ainda vai circular por Curitiba|PR, João Pessoa|PB, Natal|RN, Salvador|BA, Olinda|PE e Recife|PE. Até agora, a turnê já passou por Brasília|DF (29/04) e por São Paulo|SP (24/09).

No dia 21 de outubro (sábado), além do show de Maciel Salú, o público contará com a apresentação da Ciranda Estrela, do Mestre Edmilson, e com a Sambada dos Maracatu Rural Águia Formosa, com Mestre Felype Silva, e do Leão Formoso de Nazaré da Mata, com Mestre Pedrinho Gabriel. As apresentações também acontecerão Rua Padre João Ribeiro, no centro da cidade, gratuito e aberto ao público.

Além dos shows, a circulação conta com a vivência “A arte transforma – Maciel Salú, sua rabeca e trajetória dos terreiros para o mundo”, onde o cantor fala sobre a sua história como Mestre e brincante dos folguedos da cultura popular e a transição como artista de palco. Em Tracunhaém, a atividade será em breve, com entrada gratuita e vagas limitadas, na sede do Projeto Azougue – Manutenção Maracatu Rural Águia Formosa. A data da atividade será divulgada em breve.

Nesta turnê, Maciel Salú celebra a rabeca. O instrumento, que é conhecido pela sua sonoridade peculiar, seu som cru e barroco de instrumento popular, ganha, nas mãos do artista, uma roupagem contemporânea, seja pelo uso dos efeitos eletrônicos de pedais, seja por se fundir a ritmos inusitados que fazem parte do repertório pessoal e cosmopolita do artista. O músico sobe aos palcos com a ânsia de apresentar ao Brasil um espetáculo repleto de criatividade, sentimento e beleza. Desta forma, o cantor espera não apenas encantar a plateia, mas cumprir sua missão como fiel difusor da arte, legado e garra da música autoral pernambucana.

Nestas apresentações, o público vai dançar ao som de um repertório formado por músicas autorais compostas ao longo dos 20 anos de carreira de Maciel Salú. O show é baseado em sua discografia solo, formada pelos discos Baile de Rabeca (2016), Mundo (2010), Na luz do carbureto (2007) e A pisada é assim (2003). Além disso, o artista ainda incluiu no setlist algumas composições inéditas, que estarão no próximo álbum de Maciel, atualmente em produção no Recife, a exemplo de “Maracatu sem lei” e “Mãe do Mar”.

Para apresentar as suas experimentações sonoras, o cantor leva consigo uma banda completa, em todos os sentidos, formada por músicos dos mais diversificados perfis. Nos palcos das nove cidades, o artista será acompanhado por Emerson Santana | bateria; Joana Melo | percussão e backing vocal; José Mário | percussão e backing vocal; Rogê Victor | baixo e backing vocal; e Sammy Barros | guitarra e backing vocal. A direção artística do show é assinada pelo próprio Maciel Salú.

Incentivo – A turnê de Maciel Salú está dividida em duas partes: Circulação Nacional e Circulação Nordeste. Ambas são realizadas pelo próprio artista em parceria com a sua produtora, a Grão – Comunicação e Cultura. As duas Circulações contam com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

Social – Como forma de retribuição à vida, neste projeto, Maciel Salú realizará um show de contrapartida social no Recife. Os ingressos vendidos para esta apresentação serão revertidos integralmente para apoiar o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (CERVAC). A instituição do bairro recifense do Morro da Conceição, desde 1988, cria ações de desenvolvimento integral de pessoas com deficiências, oferecendo serviços de reabilitação e prevenção, onde as famílias e a comunidade também são estimuladas a participar do processo de reabilitação e inclusão social. O CERVAC atualmente também é referência no atendimento e reabilitação de crianças com microcefalia causada pela Síndrome Congênita do Zika Vírus.

Vivência – Nas nove cidades que receberão as Circulação Nacional e Circulação Nordeste, como forma de ampliar a corrente do bem, o artista realiza a vivência “A arte transforma – Maciel Salú, sua rabeca e trajetória dos terreiros para o mundo”. A ação é gratuita e voltada prioritariamente aos participantes de grupos culturais ou organizações não-governamentais que desenvolvam projetos sociais ou culturais.

Os temas abordados serão sempre sobre o olhar e a vivência de Maciel Salú com a rabeca, com a cultura popular pernambucana e a suas diversas experiências enquanto artista pelo mundo. Em cada uma das nove cidades, o músico e a produção vão analisar e selecionar quais assuntos, como Maracatu Rural e Cavalo Marinho, serão abordados na atividade.