Mãe tenta proteger o filho e os dois acabam assassinados

G1// Uma mulher, de 65 anos, e o filho, de 31 anos, dela foram assassinados na zona rural de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, a 97 quilômetros do Recife. De acordo com o registro da Polícia Militar, ela teria se colocado na frente do filho para protegê-lo, mas os dois acabaram assassinados.