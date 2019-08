Maia vai pautar projetos de consenso entre agronegócio e meio ambiente

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que parlamentares ligados ao agronegócio e ao meio ambiente vão se reunir nesta semana para apresentar uma lista de projetos de consenso entre as duas áreas para demonstrar a importância do Parlamento na preservação ambiental.

Segundo Maia, o coordenador da Frente Agropecuária, deputado Alceu Moreira (MDB-RS) e o presidente da comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Agostinho (PSB-SP), vão apresentar propostas para serem votadas nas próximas semanas pelo Plenário da Câmara. Maia concedeu coletiva em São Paulo nesta segunda-feira (26).

“Queremos dar uma sinalização clara do Parlamento de que todos estão juntos na preservação da região amazônica”, afirmou Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara disse ainda que pautas polêmicas, como as novas regras para o licenciamento ambiental, não devem ser votadas de imediato, mesmo sendo importantes. Segundo Rodrigo Maia, neste momento é importante trabalhar projetos que gerem unidade no Plenário.

“Tudo o que gerar polemica agora não vamos pautar, mesmo tendo clareza que um projeto é importante e não avance nenhuma flexibilização no nosso meio ambiente. Se no momento o projeto pode gerar polêmica e distorções de narrativas, é melhor deixar para depois”, argumentou o presidente.

Agência Câmara

Gustavo Lima/STJ