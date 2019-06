Maio de 2019 mantém sequência de queda nos homicídios

Com uma redução de 16%, maio de 2019 foi o 18º mês consecutivo de queda nos Crimes Violentos Letais Intencionais em Pernambuco (CVLIs), quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Essa sequência de declínios, iniciada em dezembro de 2017, só havia sido alcançada uma única vez em toda a série histórica de 12 anos do Pacto pela Vida (foi entre 2009 e 2011). Último mês incorporado a essa linha do tempo de um ano e seis meses de retração da forma mais grave de crime, maio teve 299 homicídios, contra 356 de maio de 2018. A diferença foi, portanto, de 57 vidas poupadas. Quando se analisa os cinco primeiros meses deste ano com o intervalo de janeiro a maio de 2018, a regressão chega a 22,7% (caiu de 1.948 para 1.505).

“Nos últimos 18 meses de quedas sucessivas, tivemos um total de 6.073 homicídios, contra 7.847 ocorridos no mesmo período antecedente (dezembro de 2016 a maio de 2018). Ou seja, temos um quantitativo significativo de 1.774 mortes a menos ou vidas salvas. Ter resultados compatíveis aos obtidos em uma época de pleno emprego e maior capacidade de investimento por parte do Estado é algo que motiva as forças de segurança e órgãos que integram o Pacto pela Vida. Consolida um planejamento bem executado e um trabalho integrado e dedicado, mas principalmente reduz as perdas do bem mais precioso: a vida. Ainda temos um patamar elevado de mortes e é preciso, dia após dia, reforçar, expandir e reinventar formas de conter e reprimir a criminalidade”, diz o secretário de Defesa Social, Antonio de Pádua.

CVLIS CAEM EM TODAS AS REGIÕES – Mais uma vez, as ações de descentralização da segurança pública fizeram com que o declínio na criminalidade fosse sentido em todo o Estado. No mês passado, o destaque ficou com o Agreste, onde se observou um recuo de 29,9% nos homicídios. De 97, em maio de 2018, caiu para 68 casos, no mesmo mês de 2019. A Zona da Mata vem logo em seguida, com -25%. Nesse território, ocorreram 54 mortes em maio último, contra 72 no mesmo período do ano passado. O Sertão, que atingiu 8% de queda (37 para 34), e a Região Metropolitana do Recife (exceto a Capital), com -3,9% (101 para 97), fecham a lista.

Já na soma dos cinco primeiros meses, o Agreste lidera a contenção dos CVLIs juntamente com o Sertão, ambos tendo freado esse tipo de crime em 26%. No primeiro, foram 518 notificações entre janeiro e maio de 2018, contra 380 no mesmo período deste ano, enquanto o segundo terminou com 223 casos no ano passado, contra 165 nos cinco primeiros meses deste ano. A Região Metropolitana segue logo abaixo, com 23% de decréscimo: foram 576 crimes contra a vida em 2018, contra 440 no ano atual. Por fim, nos municípios da Mata, cuja redução ficou em 19%, houve 368 homicídios no ano passado, contra 296, em 2019.

RECIFE – Na Capital, a queda dos crimes contra a vida nos cinco primeiros meses de 2019 chega a 14,8%. Ao todo, foram 224 ocorrências registradas neste ano, contra 263 no mesmo período do ano passado. Quando levado em consideração apenas o mês de maio, o recuo dos homicídios chega a 6%, saindo de 49 mortes em 2018 para 46 no ano corrente. Ainda no Recife, destaque para a Área Integrada de Segurança 01 (AIS 01), que tem sede em Santo Amaro e reúne 11 bairros do Centro. Com uma morte, a área teve o menor número mensal de homicídios em mais de quatro anos, só perdendo para março de 2015.

ATIVIDADES CRIMINOSAS LIDERAM MOTIVAÇÃO DE CRIMES – Mais de dois terços dos CVLIs praticados em maio de 2019 têm relação com o tráfico de drogas, acertos de conta ou outras atividades criminosas. Em números absolutos, correspondem a 206 casos, ou 68,9% do total de crimes contra a vida no mês. Nos cinco primeiros meses de 2019, o perfil dos homicídios se assemelha: 1.039 homicídios tiveram essas causas, o que equivale a 69% das ocorrências do período. Quanto à situação das vítimas perante a Justiça, 66% não tinham sido submetidas ao sistema de jurisdição criminal, proporção que passa para 68% no conjunto de janeiro a maio de 2019.

FEMINICÍDIOS TÊM MAIOR QUEDA DO ANO – Uma das prioridades da gestão estadual no combate à violência, os crimes contra as mulheres apresentaram movimento regressivo no mês maio. Em relação aos feminicídios, por exemplo, no último mês constatou-se a maior redução do ano, atingindo a marca de 50% de queda em relação a maio de 2018. Ao todo, as polícias notificaram três vítimas no mês passado, contra as seis do mesmo período de 2018.

Ainda em maio de 2019, os estupros retrocederam em 16,88%. Ao todo, no período, ocorreram 197 desses crimes em todas as regiões do Estado, contra 239 denúncias que chegaram às autoridades policiais em maio de 2018.

Já a violência doméstica e familiar contra a mulher, um tipo de crime que ocorre de forma silenciosa, por anos, dentro do ambiente doméstico, também teve o número de queixas reduzidas no mês passado. Foram 3.439 ocorrências, uma queda de 0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, que somou 3.468 registros. Importante ressaltar que, pela forma e local que ocorrem, só a queixa às polícias têm possibilidade de identificar e punir os autores do crime.

Confira lista completa dos 95 municípios, mais Fernando de Noronha, sem nenhum CVLI em maio de 2019:

Afogados da Ingazeira, Afrânio, Águas Belas, Alagoinha, Aliança, Altinho, Amaraji, Angelim, Barra de Guabiraba, Belém de Maria, Betânia, Bodocó, Bom Jardim, Brejão, Brejinho, Buenos Aires, Cabrobó, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Camocim de São Félix, Camutanga, Canhotinho, Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Casinhas, Cedro, Chã de Alegria, Correntes, Cortês, Cumaru, Custódia, Dormentes, Fernando de Noronha, Ferreiros, Frei Miguelinho, Glória do Goitá, Granito, Ibirajuba, Iguaraci, Inajá, Ingazeira, Ipubi, Itacuruba, Itaiba, Itambé, Itapetim, Itapissuma, Jatauba, Jupi, Jurema, Lagoa do Itaenga, Macaparana, Machados, Mirandiba, Moreilândia, Nazaré da Mata, Orobó, Palmeirina, Panelas, Paranatama, Parnamirim, Petrolândia, Primavera, Quixaba, Riacho das Almas, Rio Formoso, Sairé, Salgadinho, Salgueiro, Saloá, Sanharó, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Maria do Cambucá, Santa Terezinha, São Benedito do Sul, São Joaquim do Monte, São Vicente Férrer, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Terezinha, Terra Nova, Toritama, Tracunhaém, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Verdejante, Vertente do Lério, Vicência, Xexéu.

Lista dos 35 Municípios mais Fernando de Noronha que não tiveram nenhum CVLI entre janeiro e maio de 2019:

Alagoinha, Bodocó, Brejão, Brejinho, Cabrobó, Calçado, Cedro, Cumaru, Dormentes, Fernando de Noronha, Granito, Iguaraci, Ingazeira, Ibubi, Itacuruba, Itapetim, Jupi, Moreilândia, Palmeirina, Paranatama, Parnamirim, Petrolândia, Quixaba, Salgadinho, Saloá, Santa Cruz, Santa Filomena, Santa Terezinha, São Benedito do Sul, Serrita, Teresinha, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Vertente do Lério e Xexéu