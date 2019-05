Mais 200 pneus inutilizados são coletados pela Prefeitura do Carpina

Mais de 200 pneus inutilizáveis já foram retirados das ruas pela Sec. de Meio Ambiente do Carpina. Todos os sábados, uma equipe de coleta percorre as borracharias da cidade recolhendo o material descartado. Durante a coleta de lixo comum, realizada diariamente nos bairros, caso sejam achados pneus, estes também são separados para reciclagem.

A ação é uma parceria de colaboração ambiental entre a Prefeitura do Carpina (PMC) e a empresa Cidade Verde Coleta e Transporte. Os pneus são armazenados e posteriormente encaminhado para empresa Comércio e Reciclagem de Borracha (CBL), para dar início aos procedimentos de reutilização. A primeira ação foi realizada no dia 11 de maio, recolhendo 97 pneus, a segunda no dia 18, com a coleta de mais 115 pneus.

Os proprietários de borracharias que possuam material armazenado e queiram usufruir do serviço de coleta devem entrar em contato com a Sec. de Meio Ambiente, na sede da PMC, e solicitar uma visita. Além de prejudicar o meio ambiente, o descarte de pneus em locais indevidos é um problema de saúde pública, uma vez que pode se tornar um criadouro de larvas do mosquito da dengue.