Mais de 20 atividades movimentam o Espaço Ciência na Semana da Água

A partir de segunda (19), mais de 20 atividades movimentam o Espaço Ciência em mais uma Semana da Água. Além das oficinas, peças de teatro, exposições, jogos e atividades artísticas, a novidade é a programação integrada com o Espaço Universo Compesa.

Trata-se de um ambiente digital interativo, que combina informação e recursos tecnológicos para apresentar a história da gestão dos recursos hídricos e de saneamento no estado. As instituições interessadas poderão agendar o Roteiro das Águas, que inclui a programação no Espaço Ciência e a visita ao Universo Compesa. Agendamentos devem ser feitos pelo telefone (81) 3241.3226.

Na programação interna do Espaço Ciência, além dos passeios de barco e das atividades permanentes, os visitantes poderão optar entre as atividades oferecidas pela equipe do Espaço Ciência, CPRH e Vigilância Ambiental da Prefeitura de Recife.

Poderão, por exemplo, descobrir como se formam as ondas em alto mar; construir um pluviômetro artesanal; conhecer experimentos que mostram o processo de tratamento de água com recursos naturais; ou observar como uma gota de água se transforma em um microscópio.

De forma dinâmica e divertida, os visitantes também poderão percorrer, no mapa de Pernambuco, o trajeto das águas do Rio Capibaribe. Ou descobrir como a água pode ser utilizada como multiplicador de força. E que tal assistir a um show, com diversos experimentos que têm a água como base? Ou usá-la para separar células?

A peça “As Dengosas” se apresenta no dia 19, pela manhã. Neste mesmo dia, haverá cantinho de pintura e exposição sobre o ciclo da água. Outras atividades oferecidas pela Vigilância Ambiental da Prefeitura do Recife são esquetes teatrais e jogos educativos; atividade artística, distribuição de kits de desinfecção e exposição sobre o Aedes Aegypti. No dia 23, outra opção é um divertido Jogo de Memória organizado pela equipe da CPRH.

Quem optar pelo roteiro integrado, poderá estender a programação até o Universo Compesa, que fica na Avenida Jayme da Fonte, Santo Amaro. Lá poderá conversar com o Robô Bio; ter acesso a maquetes interativas em 3D; observar o funcionamento de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e de Esgoto (ETE); ver a simulação do funcionamento do hidrômetro; ou entrar em uma cápsula do tempo para deixar uma mensagem para gerações futuras.

Lembrado anualmente pela ONU em 22 de março, o Dia Mundial da Água tem como tema, em 2018, “Soluções Naturais para a Água”. Com a campanha “A resposta está na natureza”, as Nações Unidas abordarão como estratégias de preservação e restauração ambiental podem proteger o ciclo da água e melhorar a qualidade de vida da população.

Além da Compesa e da Vigilância Ambiental da Prefeitura do Recife, a Semana da Água está sendo realizada com parceria da Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) e do Complexo Portuário de Suape. O Espaço Ciência, Museu Interativo de Ciência do Governo do Estado, fica no Memorial Arcoverde, Complexo de Salgadinho, Olinda. Agendamentos pelo telefone (81) 3241.3226.