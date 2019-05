Mais uma UBS é inaugurada em Carpina

A Prefeitura do Carpina (PMC) inaugurou, na última segunda-feira (27), sua 19ª Unidade Básica de Saúde (UBS), no Bairro de Jardim Neópolis. O equipamento é do Tipo II, com capacidade para implantação de duas Equipes de Atenção Básica. Desde a obra até a aquisição de toda aparelhagem, o investimento ultrapassou 800 mil reais, divididos entre recursos próprios da PMC e repasses do Governo Federal. Na ocasião, também foi entregue mais uma ambulância ao município.

Encontrada apenas com parte da base construída, as obras tiveram reinício em 2017 e pouco a pouco a unidade foi tomando forma. “Pegamos esta UBS apenas no esqueleto, que inclusive estava em total estado de degradação. Fizemos o planejamento, economizamos e fomos tocando a obra até sua conclusão. Com certeza muitos moradores do bairro serão beneficiados com mais esta unidade de saúde. Sou grata pelo empenho de toda equipe que trabalhou duro para conclusão dessa obra”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Jacilene Silva.

A ampliação da oferta dos serviços de saúde é uma das metas de gestão idealizadas pelo Prefeito Manuel Botafogo. O mesmo disse estar muito satisfeito com o trabalho desenvolvimento pela saúde da cidade. “A saúde é primordial em toda gestão. Você pode fazer obras, melhorar educação, trabalhar bem na assistência social, mas, se a saúde não vai bem as coisas ficam difíceis, porque sem saúde ninguém trabalha, nem vai à escola, nem vive bem. Carpina hoje pode dizer que tem um hospital de qualidade. A população pode ir ao posto e ser bem atendido por um profissional capacitado, ter remédios em mãos, exames e muitas outras coisas. Sei que é nossa obrigação melhorar nossa cidade, mas é uma obrigação que me dar prazer de levantar todos os dias e ver Carpina crescendo”, enfatizou o gestor.

Na Unidade Básica de Saúde Jardim Neópolis II, serão realizadas consultas médicas, de enfermaria, atendimento do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), atendimento odontológico, visitas residenciais feitas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e diversos outros serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde do Carpina. A estimativa é que 1.200 usuários sejam atendidos mensalmente. Outra obra em conclusão é a UBS Três Marias II, prevista para ser inaugurada em dois meses.