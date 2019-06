Mamãe coruja foi resgatada com filhotes pelo 7º Grupamento de Bombeiros e entregues a CIPOMA

Na quarta-feira (19) o 7º Grupamento de Bombeiros foi acionado para resgatar uma mamãe coruja com três filhotes que estavam alojadas no telhado de uma residência situada na Avenida do Povo, Centro de Goiana.

Os animais, possuidores de hábitos noturnos, deslocados de seu habitat natural, estavam trazendo muitos transtornos à vizinhança que requereu a ajuda da Corporação.

“Varias lendas colocam esses animais, importantes controladores de ratos e serpentes, em risco. Na situação em que as aves se encontravam e, diante da insatisfação da população, percebi que as corujas estavam em perigo. Por esse motivo, preocupado com o bem estar desses animais tão especiais, autorizei a captura e direcionamento para um órgão ambiental que garantisse a segurança da mãe e o pleno desenvolvimento dos filhotes, com posterior soltura”, disse o TenCoronel Edson Marconni, Comandante 7ºGrupamento de Bombeiros.

Todas as corujas foram entregues aos cuidados da CIPOMA, situada em Cruz de Rebouças em Igarassu.