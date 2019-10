Manchas de óleo atingem litoral pernambucano

As manchas de óleo que surgiram no litoral de Alagoas têm avançado significativamente. A substância já chega à praia dos Carneiros, no no litoral Sul da costa pernambucana.

Na altura de São José da Coroa Grande, já é possível avistar o produto na água do mar. Imagens da Rede Globo de televisão mostraram o avanço do óleo.

Próximo de Alagoas, São José tem como principal a atividade econômica o turismo, além da pescaria que é a atividade de cerca de três mil pessoas.

Para tentar conter o avanço da substância, moradores realizaram um mutirão de limpeza. Uma retroescavadeira foi usada para retirar o óleo da areia. A preocupação é com o risco de a substância atingir as barreiras de corais, que têm sete quilômetros de extensão.

As manchas de óleo surgiram do final de setembro a início de outubro na Lagoa do Pau e em Coruripe, Alagoas. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Coruripe é uma das principais áreas de desova de tartarugas em Alagoas.

Foto: Genival Paparazzi