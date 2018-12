Mano de Baé lança CD

No repertório composições reflexivas que estimulam o senso crítico do público

O músico Mano de Baé, da cidade de Tracunhaém, lança seu segundo CD, com o título “Pega se Puder Pegar”. O trabalho conta com e 12 faixas e é inspirado no cotidiano e na vivência do povo. “Canto minha cidade, Tracunhaém, onde nasci e me criei observando bem cada modelagem no barro e cada corte de cana. Esse disco representa não só Tracunhaém, mas a Zona da Mata Norte, até mesmo Pernambuco”, explica.

O artista vem trabalhando desde setembro do ano passado. A produção do CD conta ainda com a participação especial dos músicos Haroldo Cesar, Tony Arte, Dáfine Kelly, Mônica Borba e Angélica Vidal, com a qual divide a faixa 11, “O coco das formigas”, letra de autoria do ator e comunicador, Júlio César. Mano faz ainda parceria com o Mestre Zé de Teté, na terceira faixa do disco, “Batendo forte” e João Paulo Rosa, no ganzá.

O disco foi gravado, mixado e masterizado em Batuki Studio, por Alison Santos, em Carpina. As fotos do encarte é de Ernesto Rodrigues e diagramação de Guinné.

O artista ressalta que “não é fácil fazer um trabalho independente, mas é importante que a gente faça porque é aí onde mostramos que somos ou não comprometidos com o que a gente diz ser. Não foi fácil, mas estou muito feliz. Tenho certeza que a cultura também agradece. Salve a cultura popular! Salve o coco de roda! Viva a tradição!”, conclui.

O primeiro CD de Mano de Baé foi EP Cantador, gravado em 2014, com oito faixas. Contatos para shows: (81) 99292-4129 e 99292-4128.