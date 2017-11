Manuel Botafogo recebe homenagem do Rotary Club

O evento do Interclubes Rotary Club – distrito 4500 – governadora Oneida Queiroz, reuniu vários rotarianos no auditório da Prefeitura de Carpina, no último dia 29 de outubro. A presidente do Rotary de Carpina, Dorotéa Monteiro abriu o Interclubes enaltecendo o papel da imprensa no trabalho do Rotary Club na cidade. Ela também destacou o desenvolvimento do companheirismo, o reconhecimento do mérito de toda ocupação, a melhoria da comunidade pela conduta e a aproximação dos profissionais de todo o mundo.

Ainda aproveitou a oportunidade para demonstrar e reconhecer a importância do ex-deputado e prefeito Manuel Botafogo no trabalho do Rotary Carpina, como parceiro durante 13 anos. Dorotéa afirmou que com o apoio de Botafogo o Distrito 4500 cresceu, Carpina também se desenvolveu com a ajuda do Rotary, que esteve presente nas diversas comunidades do município com projetos, palestras e desenvolvendo todos os projetos do Rotary Internacional direcionados aos jovens. A presidente do Rotary comentou que seu trabalho é ajudar os rotarianos do seu Club a alcançarem seus objetivos, apoiando as comunidades a melhorarem sua qualidade de vida e a serem protagonistas de suas próprias vidas.

Após a palestra de Emídio Cunha do Rotary Club de João Pessoa-PB sobre “Projetos Globais” e de Alberto de Freitas Brandão Bittencourt sobre as “Raízes da Violência no Brasil”, aconteceu um disputado debate com a plateia interagindo com os rotarianos Helena Bittencourt, Alberto Bittencourt e Emídio Cunha, considerados pelo público como “três grandes exemplos a serem seguidos”. O debate foi intermediado pela presidente do Rotary Club de Carpina Dorotéa Monteiro.

Na ocasião, ela parabenizou ao Rotary Club de Palmares, Olinda Norte e Paulista Centro pelo “bom entrosamento e que nossa ação tenha continuidade em nosso Clube do distrito 4500. Ao casal governador assistente Jairo e Bia Miranda, nossa gratidão pelo apoio e incentivo que deu aos quatro Clubes participantes. Ajudou-nos no exercício do pedir, dar e receber de forma intensa”, disse.

Estiveram presentes no evento o prefeito da cidade de Carpina e todo seu secretariado, impressa escrita e falada, o representante do Tribunal de Justiça, empresários e comerciantes de Carpina.