A Capital Estadual do Maracatu recebea exibição do documentário “Maracatus- uma contribuição para sua salvaguarda”, da antropóloga Júlia Amorim e Marcelo Lacerda.

A exibição acontece na sede do Maracatu Cambinda Brasileira, no Engenho Cumbe, em Nazaré da Mata, às 9hs, no próximo domingo (17). Na oportunidade também acontece uma roda de conversa com representantes do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN).