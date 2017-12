Maracatu Rural Estrela de Ouro de Aliança inaugura exposição 50 anos

Maracatu Estrela de Ouro de Aliança: 50 anos de tradição. As peças que recontam toda história da brincadeira popular estão à mostra na sede do grupo, localizada na Chã de Câmara, zona rural do município. ​A exposição fica em cartaz por tempo indeterminado e pode ser visitada de domingo à segunda-feira, das 9h às 1​7​h. ​É necessário realizar agendamento prévio pelo e-mail:canavialarteecultura@ya hoo.com.br ou pelo telefone (81) 99630.2153 (81) 98698.2288 .​ O local foi inaugurado na última sexta-feira (15), dentro da programação do Festival Canavial 2017. ​Pesquisadores, estudiosos, turistas e amante da cultura popular, já podem visitar, em Aliança, na Mata Norte do Estado, a exposição​,​ intitulada:. As peças que recontam toda história da brincadeira popular estão à mostra na sede do grupo, localizada na Chã de Câmara, zona rural do município. ​A exposição fica em cartaz por tempo indeterminado e pode ser visitada de domingo à segunda-feira, das 9h às 1​7​h.

A entrada é gratuita e as visitas serão guiadas, porém é necessário um agendamento prévio, para que haja mestres e mediadores durante o encontro. As escolas da rede municipal de Aliança visitarão a exposição com atividades específicas para crianças e jovens, que seguiram até o primeiro semestre de 2018.

Fundado em janeiro de 1966, o Maracatu de Baque Solto Estrela de Ouro de Aliança, é composto por mais de cem integrantes. A manifestação também é considerada uma das mais antigo em atividade no Estado, com sede na área rural. A exposição dedicada à memória do grupo, conta com acervo fotográfico, vídeos, áudios e indumentárias (golas, chapéus, estandartes). Além disso, o local abriga objetos antigos, medalhas e troféus adquiridos em apresentações regionais, nacionais e internacionais.

​Um total de seis mil materiais estão exposto, no local. ​