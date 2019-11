Marca de roupas femininas da Mata Norte ganha o mundo

É em Itambé, na Mata Norte, distante 88 km do Recife, que está instalada a sede de uma marca de roupa feminina que encanta o mundo. A Marie Merciê tem contrato fechado para exportar roupas para EUA, Japão, França, Inglaterra, Irlanda e Grécia.

Fundada em 1985, com a produção de blusas femininas, a empresa funciona na casa-grande do engenho Pangauá, no município de Itambé, onde a proprietária da marca, Mércia Moura, morava com a família. Hoje, são mais de 300 funcionários, sendo 180 costureiras. A confecção produz 1.100 peças por dia e lança três coleções por ano.

Ao todo, cerca de 80 peças são produzidas para inverno, verão e uma coleção cápsula para alto verão inspiradas nos principais desfiles das semanas de moda de Paris, Londres e Nova York e também regionalismo do Nordeste.

Em setembro a Marie Merciê participou da Who´s Next, feira internacional da moda, em Paris. A exposição apresenta as coleções de cada estação e oferece a oportunidade de descobrir marcas de acessórios e roupas. Também acontecem desfiles, concursos e há 5 universos diferentes da moda para visitar: Fame, Fresh, Private, Fast e Face.

Lojas

Em 2002, surgiu a marca Maria Mercié, com vendas exclusivas para o varejo. Duas lojas físicas foram inauguradas, uma no Shopping Recife e outra no RioMar. As duas unidades receberam um investimento de R$ 3 milhões.

Fora do país, a empresa já vende os produtos para Argentina, Chile, Angola, Estados Unidos, França, Portugal e Canadá. Independente do mercado, a MM tem como carro-chefe as camisas femininas. Entre as características das peças estão informações de moda regionais, como transparências de rendas, renascenças, bordados e rechilieu.

Sede

Instalada no bucólico Engenho Pangauá, com 1,5 mil hectares de área verde, a Marie Mercié é uma marca de moda feminina que tem como pilares a sustentabilidade social, econômica e ambiental. Ao longo de sua trajetória de quase 35 anos, transforma mais que tecidos, linhas e botões em peças roupa. Por meio da capacitação profissional, ex-donas de casa e ex-agricultores ganharam novas oportunidades em suas vidas. A empresa traz como carro-chefe da marca a camisaria feminina construída a partir de uma perspectiva autoral com forte regionalismo, como bordados e rendas complexas, a exemplo de rechilieus e guipirs, ao tempo que dialoga com highligths fashions. À luz do conceito handmade, cada uma das peças passa pelas mãos de cerca de 35 pessoas até ficarem prontas. A marca conta com loja para o atacado em São Paulo, onde distribui para 4,5 mil lojistas de todos os estados brasileiros, e também mantém operações de varejo nos shoppings Recife e RioMar, na capital pernambucana.

*Matéria publicada na edição de Outubro de 2019