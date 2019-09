MATA NORTE// Canavieiros começam aprovação de pauta de reivindicação 2019

Pernambuco está a todo vapor com as Assembleias de Aprovação da Pauta de Reivindicação dos canavieiros das Matas Sul e Norte do estado. Os municípios de Lagoa de Itaenga e Paudalho já realizaram seus encontros com aprovação das respectivas pautas. No último sábado (14) os sindicatos do Cabo de Santo Agostinho, Palmares e de Pombos realizaram também suas assembleias. E no domingo (15), os 34 sindicatos restante concluem essa etapa da Campanha Salarial de 2019. Realizada pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais (FETAEPE) e seus sindicatos, as atividades acontecerão às 9h, nas sedes dos sindicatos rurais e contará ainda com a presença da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (FETAPE) e dos Deputados Federal e Estadual, Carlos Veras e Doriel Barros.

A pauta propõe reajuste do salário base mensal para o corte de três toneladas/dia e da cesta básica, atualização da tabela de corte que regula todas as etapas da preparação do solo que vai do plantio até o corte da cana, combate ao uso dos agrotóxicos, fornecimento de alimentação no local de trabalho e cumprimento da cláusula de contratação de 20% mulheres, especialmente na Mata Norte.

Para a Secretária de Finanças e Administração da FETAEPE, Cristiana Andrade, essa é outra etapa de participação onde os trabalhadores assalariadas/os rurais referendam o conjunto das propostas discutidas durante o Congresso da categoria. “Esse é outro momento importante porque o que o patronato vai receber são as demandas reais da categoria. As mulheres se queixam da informalidade, da falta de creche. E tods querem alimentação saudável e livre de veneno. Isso sem contar no aumento do salário, tabela de tarefas e da cesta básica e demais direitos”, confirma.