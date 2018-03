Mata Norte e Agreste vivenciam Paixão de Cristo  

A Paixão de Cristo marca o final da Semana Santa e início da Páscoa. Neste período pascal, os fiéis retomam os últimos momentos de Jesus, antes da crucificação, e os primeiros, depois da sua ressurreição. Para reviver esses momentos da vida de Jesus Cristo, o município de Glória do Goitá resolveu apostar na criatividade. De uma forma bem nordestina, eles aliaram as rimas, os versos, a viola e o teatro para narrar a Via Sacra a partir de uma leitura bem nordestina. No domingo, 1 de abril, após a missa, por volta das 8h, a população já se posiciona em frente à Prefeitura para acompanhar a Cantata de Páscoa

Na ocasião, jovens e crianças usam as janelas do prédio para recitar o cordel que conta o sofrimento que culmina na morte e ressurreição de Jesus. Para intercalar os episódios, outros componentes encenam as passagens dando vida ao relato. Os violeiros também conferem um toque especial com seus versos. A iniciativa é inédita e consegue, por meio da cultura, resgatar a originalidade da poesia nordestina na narração do maior acontecimento da humanidade.

Glória do Goitá realiza ainda o espetáculo da Paixão de Cristo na sexta- feira Santa (30), na Sede, e no Sábado de Aleluia (31), no distrito de Apoti. No total, são 60 pessoas envolvidas nos elencos da Cantata e do Espetáculo, entre crianças, jovens e adultos, além da equipe técnica. As atividades são desenvolvidas pela Associação de arte e cultura Mamulengo Teatro e Riso, em parceria com a Prefeitura de Glória do Goitá

Carpina- Através do Projeto Plenitude de Amor, a Escola Estadual de Referência em Ensino Médio, Joaquim Olavo, em Carpina, vem realizando a encenação teatral da Paixão de Cristo, já há oito anos. O elenco é formado por 130 alunos do 1º ao 3º ano, além de ex- alunos. As apresentações acontecem no período de 25 a 28 de março, a partir das 20h, na quadra da escola, à Av. Getúlio Vargas, N° 500, Bairro São José. A entrada custa R$ 4,00 e o valor é revertido nas despesas do espetáculo.

A duração é de uma hora e meia e as cenas recontam com detalhes os últimos momentos de Jesus Cristo até a sua ressurreição. Para representar o papel principal, o aluno do 2° ano, Raul Mota, interpreta Jesus, e a ex-aluna Maria Alessandra vivencia Maria. A equipe é formada ainda pelo diretor teatral André Silva. A coordenação do espetáculo está sob a responsabilidade de Maria das Graças Gomes de Souza, além da gestão da escola.

O Projeto Plenitude de Amor surgiu com o objetivo de desenvolver nos jovens o protagonismo juvenil. São os próprios alunos quem auxiliam na confecção dos figurinos, organização e montagem dos cenários. Outras informações podem ser obtidas pelo (81) 3622-8935/8936.

Lagoa de Itaenga- A cidade de Lagoa do Itaenga realizará pelo segundo ano o Musical Paixão de Cristo. Baseado na história mais conhecida do mundo, a vida e morte de Jesus Cristo ganha influência urbana na Paixão de Cristo: O Musical, encenado por bailarinos, músicos, cantores e atores profissionais e amadores. De acordo com Romário Henrique Lee, diretor cênico do espetáculo, “a proposta, que foi um sucesso na edição anterior, ganhará novas cenas e nova plástica, com muita emoção e arte”. A equipe de profissionais também conta com Fábio Santana, autor do espetáculo, e Jaime Vasconcelos, coreógrafo. “O objetivo da montagem é, também, envolver a juventude do município e de municípios vizinhos, onde já vem se criando um envolvimento e comprometimento deles com a arte, com o fazer cultural, com a formação de público e estímulo à formação profissional”, conta Santana. O musical será apresentado na Praça Maria Aurora, nos dias 30 e 31, a partir das 19h.

Limoeiro – A Paixão de Cristo de Limoeiro acontece de 28 a 31 de março. O espetáculo é realizado pela Caravana do Palhaço Xililique e conta com Fernando Mota (Jesus), Elivelton Amorim (Pilatos), João Tavares (Herodes), Radaméis Moura (Anás), Irenildo Vieira (Caifás), Jaime Salvador (Pedro), Samara Myllena (Herodíades), Ludmylla Rodrigues (Maria), Betânia Pestana (Madalena) e Luiz Pereira Neto (Judas). O elenco é formado também por figurantes, uma equipe de voluntários que se unem ao grupo para realizar a encenação. Entre eles estão: Eunice Euclides (Mulher da Galileia), Cláudia Correia (Maria Cleófas), Murilo Santana (O Fariseu), Aline Torres e Tiago Ventura (Tentadores), Carlos Eduardo (João), Valdenes Guilherme (André) e Jane Chagas (Mulher da Multidão). Os bastidores da encenação contam com o suporte de dezenas de profissionais que trabalham como assistentes de direção, de produção, segurança, maquiagem, iluminação, sonoplastia. A encenação conta com o Incentivo Cultural da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, e o apoio da Prefeitura de Limoeiro, Casa Primor, Panificadora e Bazar Santa Ana, Real Supermercado, Companhia de Eventos Lionarte, Plataforma Itinerante, Vereador Marcos Sérgio, Arco Íris Festas, AMJ Pinturas, Grupamento de Bombeiros Civis Guardiões da Vida e NK Festa. A direção é de George Pestana.

Bom Jardim – O espetáculo “A Paixão de Cristo de Bom Jardim” é uma das mais visitadas de Pernambuco. Dezenas de artistas percorrem as principais ruas da cidade, aproveitando os cenários naturais e a arquitetura de alguns casarios antigos, a exemplo do Fórum e o antigo Cinema. A peça é representada por artistas profissionais e amadores e reúne pessoas de várias religiões para reviverem este importante capítulo da história cristã. São 30 atores principais e um total de aproximadamente 300 pessoas envolvidas, entre elenco, figurantes e técnicos.

*Matéria publicada na Edição de Março do Jornal Voz do Planalto