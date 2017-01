MATA NORTE/ Operação desarticula quadrilha suspeita de explodir bancos

Dos mandados de prisão decretados, três serão cumpridos contra alvos que atualmente estão no sistema penitenciário. As ordens foram expedidas pelo Juiz da Comarca de Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

As investigações tiveram início há aproximadamente nove meses e foram efetuadas pela Delegacia de Policia de Roubos e Furtos, do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). Participam da ‘Sem divisas’ 200 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A ação conta com apoio de 45 policiais da Paraíba.

