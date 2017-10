MATA NORTE: PE-075 recebe mais de R$ 30 milhões em investimentos

A PE-075, uma das principais rodovias que cortam a Mata Norte do Estado, está sendo beneficiada com obras de requalificação. Nesta intervenção, com recursos próprios, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Transportes, está investindo R$ 32,6 milhões. De acordo com o cronograma, os trabalhos deverão ser concluídos no segundo semestre do próximo ano.

A intervenção contempla o trecho com 39,7 km de extensão, que vai do entroncamento com a PE-062 – Goiana e Itambé – até o entroncamento com a PE-082, em Ibiranga. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) alerta que em determinados trechos da obra, os serviços são executados em meia pista, pois não há variantes, sendo assim, o trânsito passa a funcionar no sistema pare/siga.

A ação, que atende antiga reivindicação da população, facilitará o escoamento da produção agrícola de diversos municípios, encurtará distâncias e reforçará a segurança dos usuários, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

No total, mais cerca de 150 mil moradores da região serão beneficiados diretamente. “É mais um importante investimento do governador Paulo Câmara na área de infraestrutura de transportes. Desde o início da sua gestão até o final do ano, Pernambuco terá investido cerca de R$ 700 milhões na sua malha viária”, destacou o secretário Estadual de Transportes, Sebastião oliveira.