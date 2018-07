Mata Norte recebe 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros

Aconteceu na manhã desta segunda- feira (23) a inauguração do 7º Grupamento de Bombeiros de Carpina, denominado Floresta dos Leões. A unidade está localizada a Av. Conselheiro João Alfredo e conta com unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e atividades técnicas e possui um efetivo formado por 49 bombeiros militares.

Com três viaturas, sendo um Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS) e veículo de Auto Resgate (AR), o 7º Grupamento terá capacidade para realizar os trabalhos de prevenção e combate à incêndios, salvamento terrestre, resgate de vítimas de trauma em via pública, assim como serviços técnicos.

A atuação em 19 municípios, o que corresponde a 495 mil pessoas assistidas. Os serviços funcionarão 24 horas diariamente e estão disponíveis à população três viaturas equipadas para o resgate, que fazem o trabalho de assistência hospitalar às vítimas de acidente de trânsito e poli traumatizadas, além da unidade de busca, salvamento e combate ao incêndio.

Vinculado ao Grupamento de Carpina, há uma segunda Unidade de Socorro Básico (USB) no município de Goiana, que conta ainda com duas viaturas. Expandindo assim a área de cobertura, a pretensão é construir uma unidade com a mesma estrutura também naquela cidade. O Tenente-Coronel Bombeiro Edson Marconni é o responsável pelo 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros. O atendimento acontece pela central 193.