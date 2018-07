Mata Norte recebe nova Unidade Regional de Polícia Científica

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco entrega à população a 5ª unidade descentralizada da Polícia Científica com a inauguração, nesta quarta-feira (18), da Unidade Regional da Mata Norte. A inauguração acontece às 17hs e contará com a presença do secretário Antônio de Pádua e da gerente geral de Polícia Científica, Sandra Santos. A chegada dos serviços dos Institutos de Medicina Legal (IML), de Criminalística (IC) e de Identificação Tavares Buril (IITB) levarão mais agilidade às investigações de crimes não só para a Zona da Mata, mas também para algumas cidades do Agreste. A nova unidade tem sede em Nazaré da Mata e atenderá outros 31 municípios da região.

Desde dezembro de 2017, quando um decreto estadual estabeleceu a descentralização da Polícia Científica, já foram implantadas as unidades de Garanhuns, Arcoverde, Ouricuri e Afogados da Ingazeira, contemplando Agreste e Sertão, e instalará, ainda em 2018, a Regional de Palmares e a requalificação do IML de Petrolina. Com a entrega da unidade da Mata Norte, todas as regiões do Estado passam a contar com os serviços de perícia médico-legal (sexológica e traumatológica), perícia criminal (em locais de crime, drogas, veículos, entre outros) e identificação civil.

O secretário de Defesa Social do Estado considera a abertura de novas unidades da Polícia Científica um dos maiores progressos do Plano Estadual de Segurança, lançado em abril de 2017. “Terminamos 2017 com três unidades de Polícia Científica em Pernambuco e, apenas sete meses depois, já temos oito. É, sem dúvida, um avanço sem precedentes para a segurança pública do nosso Estado, pois significa que a população não precisa mais se deslocar para a Capital, Caruaru ou Petrolina para se submeter a uma perícia ou tirar uma carteira de identidade. O Estado cumpre seu dever de se aproximar do cidadão, oferecendo serviços de qualidade”, afirma Antônio de Pádua.

“Quando a Polícia Científica se expande para o interior, a segurança pública ganha um significativo reforço, pois contribui para uma maior celeridade nas perícias criminais e médico-legais. Dessa maneira, é possível conferir mais agilidade aos inquéritos policiais, o que vem a se refletir na redução da impunidade, especialmente em casos de homicídios e crimes contra o patrimônio”, destaca a gerente geral de Polícia Científica do Estado, Sandra Santos.

A Unidade Regional de Polícia Científica da Mata Norte atenderá os municípios das Áreas Integradas de Segurança 11 e 16: Aliança, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Ferreiros, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, São Vicente Férrer, Timbaúba, Tracunhaém, Vicência, Goiana, Itambé, Condado, Itaquitinga, Cumaru, Feira Nova, Limoeiro, Machados, Passira, Salgadinho, Bom Jardim, Casinhas, Frei Miguelinho, João Alfredo, Orobó, Santa Maria do Cambucá, Surubim e Vertente do Lério