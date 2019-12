Mata Norte recebe projeto que vai vai beneficiar catadores de materiais recicláveis

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (SETEQ) irá beneficiar, diretamente, 600 trabalhadores de 30 municípios do estado, com oficinas direcionadas a catadores e catadoras de materiais recicláveis, para apresentar o mapeamento das cadeias produtivas e formalização de redes. A primeira oficina inicia nesta quinta-feira (05), no município do Recife.

A oficina faz parte do Rescate, Projeto da Seteq, que atua com empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação de catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis, na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte. O Rescate tem como maior objetivo fortalecer na organização da cadeia produtiva dos catadores, mostrar a importância do trabalho que tanto contribui ao meio ambiente e a sociedade como um todo.

A secretária Executiva de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo, Adriana Queiroz, relata alguns dos assuntos que irão ser abordados nas oficinas. “O Rescate começou com a capacitação para esse catadores, e como continuidade ao projeto, vão acontecer 12 oficinas, com carga horária de 8 horas, que visam proporcionar o conhecimento aos catadores de cooperativas, de lixões e de rua, de como trabalhar em rede. Vamos mostrar qual a importância e vantagens de organizar uma cooperativa e trabalhar em rede e eles também vão se informar sobre os valores de mercado dos materiais recicláveis em nível nacional, estadual e local ”, conta a secretária.

Os participante irão receber certificado de conclusão no final de cada oficina.

O municípios participantes são: Recife, Cabo, Camaragibe, São Lourenço, Paulista, Olinda, Ipojuca, Itamaracá, Igarassu, Araçoiaba, Itapissuma, Abreu e Lima, Jaboatão, Paudalho, Glória de Goitá, Chã de Alegria, Goiana, Condado, Itambé, Itaquitinga, Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Nazaré da Mata, Tracunhaém, Moreno, Timbaúba, Aliança, Macaparana e Vicência.