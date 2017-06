Mata Norte recolhe donativos paras as vítimas das enchentes no Agreste e Mata Sul

As fortes chuvas que atingiram parte do Litoral Nordestino desde o final de semana resultaram em mais de 54 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em 24 municípios de Pernambuco que se encontram em Estado de Emergência.

Diante do cenário de destruição a palavra de ordem é a solidariedade. Moradores da Mata Norte estão organizando campanhas de doação de donativos. A corrente de solidariedade parte de pessoas da sociedade civil, a exemplo de estudantes e empregadas domésticas, envolve organizações não governamentais, instituições públicas e privadas, prefeituras, igrejas e empresas. Todos estão em um mesmo objetivo, prestar assistência e tentar amenizar o sofrimento daquelas famílias que perderam tudo com as recentes enchentes.

Os materiais são diversos, entre alimentos não perecíveis, água mineral, agasalhos e roupas, colchonetes e materiais de higiene e de limpeza. Os donativos já estão sendo enviados para as cidades atingidas pelas fortes chuvas registradas na Mata Sul e Agreste pernambucano.

Na Mata Norte, conheça alguns dos pontos que estão arrecadando os donativos :

Universidade de Pernambuco (Campus Nazaré da Mata)

Consórcio dos Municípios da Mata Norte e Agreste Setentrional (COMANAS) (BR 408, Km 76, Bairro Novo Carpina)

CELPE

2001 Casa e Construção (Av. Congresso Eucarístico Internacional, 1179- Carpina)

Supermercado Cordeirão (R. Martinho Francisco, 187 – Caja, Carpina)

Banco Santander (Carpina)

Igrejas católicas e evangélicas

Faculdade Luso Brasileira (FALUB) em Carpina,

Instituto Federal de Pernambuco (Vitória de Santo Antão)

Prefeitura de Lagoa do Carro (Secretaria da Mulher- Rua Maria de Fátima, 119)

Escritório de Advocacia Dr. Demetrius Henrique (Rua Manoel Borba 305b São Sebastião, em frente ao Mr Burguer, em Carpina)

Capela N.Sra das Graças (Bairro Vila – próximo a subestação da Celpe- Nazaré da Mata)

Danilo motopeças, Avenida Deu Pedroso (próximo a praça da bandeira em Lagoa de Itaenga)

Binho Cell, Rua Manoel Borba N 50 (próximo a prefeitura de Vicência)