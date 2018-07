Mata Norte reduz em 37% o número de homicídios no 3º trimestre

A região da Mata Norte registrou no 3º trimestre de 2018 uma redução de 37% do número de homicídios comparado ao mesmo período que o ano passado. Entre os meses de abril, maio e junho do ano passado foram assassinadas 105 pessoas, enquanto que este ano foram 66. A estatística equivale a redução de 39 homicídios.

O resultado foi divulgado pelo Tenente Coronel Marcos Aurélio Evangelista, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Nazaré da Mata. “Com esta redução em 37% do índice de violência no 3º trimestre alcançamos o segundo melhor resultado em Pernambuco. Dentre os municípios mais críticos como Timbaúba, Paudalho e Carpina tivemos uma redução muito expressiva”, comenta.

O 2º Batalhão da Polícia Militar é responsável pela segurança em 14 cidades da Mata Norte e integra a Área de Segurança Integrada Nº 11, que compreende ainda a 3º Companhia Independente de Polícia de Goiana que monitora outros 4 municípios.

Outro resultado positivo foi a apreensão de 215 armas de fogo industriais no primeiro semestre deste ano. Este saldo foi o melhor alcançado em Pernambuco.