Mata Norte representada na ALEPE

Entre os 49 deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no período entre 2019 e 2023, estão Antônio Moraes (PP) e Gustavo Gouveia (DEM), representando a Mata Norte. A expectativa é uma atuação mais efetiva para que beneficie o desenvolvimento da região, bem como em áreas como economia, saúde e assistência social. A solenidade de posse acontece na próxima sexta- feira (1º), na ALEPE.

O novo ciclo legislativo traz também uma grande renovação para a Casa Joaquim Nabuco. Isso porque, dos 49 parlamentares, 25 serão “novatos”, quantitativo que representa uma mudança de 51% no parlamento.

Após a cerimônia de posse, será realizada a eleição da nova configuração da Mesa Diretora – que cumprirá um mandato de dois anos. Na eleição, estão em jogo sete cargos e quatro suplências, sendo Presidência, 1ª Vice-presidência e 1ª Secretaria as mais cobiçadas.

Representantes da Mata Norte

Antônio Moraes foi reeleito para o sexto mandato consecutivo e registra um histórico de destaque na Casa Joaquim Nabuco. O deputado é formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e delegado da Polícia Civil. Também foi diretor da Polícia da Capital e do Conselho Nacional de Petróleo do Nordeste. Em 1995, no terceiro governo de Miguel Arraes, ele assumiu a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco.

Fazendo uma avaliação do atual cenário político no País, o deputado ressalta que “o Brasil vive um novo momento político, onde todos têm uma responsabilidade muito grande”. Em outras legislaturas a atuação de Antônio Moraes na Alepe foi voltada à defesa da cultura pernambucana e à segurança pública. “Vamos continuar trabalhando na cultura e na segurança pública e com uma atenção muito especial para a Mata Norte, trabalhando a questão do abastecimento e da segurança que merecem toda a nossa atenção. Estamos fazendo um esforço para ajudar o Parque Asa Branca em Exu para que possamos manter viva a memória de Gonzaga e preservar nossa memória cultural”, ponderou. Sobre seu último mandato, ele destacou a aprovação de “leis importantes, como regulamentação da Água Natural e adicionada de Sais e do Gelo”.

Renovação- O deputado eleito, Gustavo Gouveia, tem um histórico político familiar e pretende seguir os passos do pai, o ex- prefeito de Paudalho, Eufrásio Gouveia, bem como do irmão, Marcelo Gouveia, atual prefeito. Com mais de 50 mil votos, Gustavo surpreendeu com o resultado e pretende retribuir a confiança dos pernambucanos com seu trabalho. “Sendo assim, podem esperar de Gustavo Gouveia um deputado presente na luta, alguém que está pronto para cobrar melhorias para nossa região, pautando o trabalho com base na nova política, que presa pela honestidade na execução de nossas ações à frente do mandato, estando próximo aos municípios”, destaca.

Para que a Mata Norte receba a atenção necessária por parte do Governo de Pernambuco, o deputado pretende lutar a todo momento por mais empenho da gestão estadual nessa região, solicitando investimentos em áreas estratégicas. Gouveia explica que “temos a saúde que é uma área bastante debilitada, como a UPA de Carpina que precisa ser aberta, também a UPA de Paudalho, que foi aberta por nós, todavia, está sendo mantida por recursos da Prefeitura do Paudalho. Vamos solicitar ao Governo do Estado uma ajuda para que sejam feitos mais investimentos, ampliando os serviços que hoje são oferecidos, tanto na urgência quanto na emergência da UPA de Paudalho”, diz.

Gustavo Gouveia ainda pretende iniciar seu primeiro mandato investindo em áreas como educação superior, capacitação profissional para os trabalhadores, bem como a cobrança de mais investimentos na agricultura famíliar. “A nossa região vive dentro da monocultura da cana-de-açúcar e alguns agricultores já conseguem fugir dessa realidade, vivendo do seu próprio cultivo; por isso nós vamos lutar por mais investimentos e levantar essa bandeira. É necessário também cobrar a vinda do gasoduto para nossa região e, assim, conquistar a instalação de novas indústrias”, explica.

A atuação dos dois parlamentares representando a Mata Norte assegura maior efetivação política e destinação de verbas e investimentos na região.