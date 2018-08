Mata Norte: rodovias recebem ações de conservação

As rodovias: PEs 052 e 082 estão recebendo obras de conservação. O objetivo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é melhorar as condições de trafegabilidade e reforçar a segurança dos motoristas e usuários.

Na PE-052, intervenções acontecem no trecho que vai Nazaré da Mata até Itaquitinga, com extensão de 21 quilômetros. A operação tapa-buracos foi finalizada e agora estão sendo realizados os serviços de roço mecanizado. As A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a próxima sexta-feira.

Já na PE-082, segue em andamento a operação tapa-buracos no trecho que vai do entroncamento com a BR-408, em Timbaúba, até o entroncamento com a PE-075, em Ibiranga, na divisa com o estado da Paraíba, passando por Ferreiros e Camutanga, segmento com 20 km de extensão. Os serviços têm previsão para serem finalizados nos primeiros dias do próximo mês de agosto.

*JC Online