Matadouro clandestino que vendia carne de jumentos e cavalos é fechado em Limoeiro

Um matadouro clandestino foi fechado, na tarde desta terça-feira (12), pela Polícia Militar (PM), no município de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a corporação, no local, eram vendidas carnes de cavalos e jumentos. Na ação, foram apreendidos 34 animais vivos e produtos prontos para a comercialização.