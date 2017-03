Material instrumental odontológico com ferrugem é recolhido dos USB’s de Glória do Goitá

A secretaria de Saúde de Glória do Goitá recolheu de 05 das 07 Unidades de Saúde Básica (USB) do município cerca de 80% do material instrumental odontológico utilizado nos procedimentos dos consultórios odontológicos.

De acordo com a dentista e coordenadora municipal de saúde bucal, Adélia Rocha, todo material recolhido está sem condições de uso e teve perda total, por falta de manutenção da gestão passada. “A ferrugem é nítida em todos os materiais, fazendo com que provoca-se perda total”. Explica a dentista.

Os procedimentos invasivos foram suspensos por conta do estado de deterioração do material. Ainda de acordo com Adélia Rocha, um relatório foi elaborando com fotos e vídeos para que a secretaria de Saúde tome as devidas providências sobre o caso. Para repor o material será necessário a compra de novas instrumentais no valor de quase R$ 100 mil reais. Apenas duas Unidades estão em completo atendimento. As outras estão funcionando de forma mínima, ou seja, apenas com 20% de sua capacidade.

Porém os dentistas em atividade estão atuando na prevenção com palestras nas escolas e comunidades como escovação e orientação com a saúde bucal integrada. Para a odontóloga Priscilla Araújo, da UBS do Povoado de Santa Maria, Zona Rural de Glória do Goitá, qualquer material instrumental enferrujado é um risco ao paciente, podendo causar tétano e infecções graves e levar a morte do paciente. “É frustrante, querer ajudar a população, sem ter condições adequadas para um atendimento digno às pessoas”. Ressalta a dentista.

Apenas procedimentos como restauração, profilaxia, orientação e prevenção estão sendo realizados. Segundo Priscilla Araújo, os casos mais complexos são encaminhados a secretaria de Saúde do município. Só na Unidade do Povoado de Santa Maria são realizados 16 atendimentos por dia, fora os casos de urgência e emergência.

Com relação às outras Unidades do Distrito de Apoti e da Comunidade Guilherme estão sendo reajustadas com a finalidade de atender as necessidades da assistência à saúde dos moradores com dignidade e o devido cuidado.