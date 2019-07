MDB de Pernambuco faz Convenção bastante prestigiada

O MDB de Pernambuco elegeu, no sábado (06/07), seu novo Diretório, durante Convenção Estadual extremamente prestigiada, na sede do partido, no Recife. Em clima de harmonia e de unidade, o deputado federal Raul Henry foi reconduzido à Presidência da legenda para mandato de dois anos, com planos de fortalecimento partidário.

O evento contou com a participação dos maiores nomes da legenda: além de Raul, o senador Jarbas Vasconcelos, o deputado estadual Tony Gel, o suplente de senador e agora vice-presidente do MDB, Fernando Dueire, e o senador Fernando Bezerra Coelho. Vários prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais lideranças de diversos municípios também compareceram ao ato partidário.

Em seu discurso, Raul lembrou a disputa jurídica que o MDB estadual e Bezerra Coelho travaram no ano passado e explicou que, após uma conversa, decidiram virar a página. “Política se faz olhando para o futuro. Queremos fortalecer o MDB, como fizemos em 2016. Nossa intenção é ter candidato no maior número de cidades possível em 2020 e vamos trabalhar para isso”, comentou o dirigente emedebista.

Líder maior do partido, Jarbas também defendeu o fortalecimento da legenda em Pernambuco. “A convenção que fizemos hoje marca o momento de renovarmos planos e expectativas do partido. E a nossa é que ele se fortaleça e cresça. Raul vem conduzindo muito bem esse trabalho e vai seguir fazendo isso agora com sua presidência sendo renovada. O MDB de Pernambuco vai seguir unido e forte nessa jornada em busca de dias melhores para o nosso povo”, afirmou.

O senador Fernando Bezerra Coelho também se comprometeu a trabalhar no mesmo sentido. “Quero dizer que estou muito feliz de me colocar à disposição de Raul, nosso presidente, para que a gente possa fazer o MDB crescer no estado, para que o MDB possa assumir um papel de protagonismo importante em Pernambuco e no Brasil. Os nossos sonhos de um Pernambuco mais fraterno e solidário estão muito vivos, e o MDB será o instrumento da realização desses sonhos”, disse.

Foto: Ivaldo Regis